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19:40, 17 октября 2023Ценности

Врач перечислила россиянкам опасные последствия ношения корректирующего белья

Фото: Akitha Linda / Shutterstock / Fotodom

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила россиянкам опасные последствия ношения корректирующего белья. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

По словам специалистки, каким бы качественными ни были упомянутые предметы гардероба, они могут привести к негативным последствиям. Так, данные изделия препятствуют естественной циркуляции крови, нарушают лимфоотток и сдавливают внутренние органы. Помимо этого, утягивающие вещи ухудшают работу дыхательной системы и ослабляют мышцы спины. Кроме того, они приводят к увеличению рисков опущения органов малого таза и появлению грыж.

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По этой причине врач подчеркнула, что носить корректирующее белье без вреда для здоровья можно не более 10-12 часов в неделю. Волкова уточнила, что такую одежду нужно выбирать размер в размер.

«Корректирующее белье нельзя носить при варикозе, дерматитах и кожных заболеваниях. Стоит учитывать также такие заболевания, как гипертония, тромбофлебит, новообразования и опухоли. Пациентам с этими диагнозами утягивающее белье лучше не надевать», — заключила гинеколог.

Ранее в октябре блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену. По словам инфлюэнсерши, обладательницам миниатюрного бюста следует избегать нарядов с прямоугольным вырезом. При этом в качестве альтернативы она предложила предметы гардероба с V-образным декольте.

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    Екатерина Ештокина
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