Обыски прошли у российской судьи и трех ее подчиненных

В Ростове-на Дону силовики провели обыски у председателя Советского суда

В Ростове-на Дону силовики провели обыски у председателя Советского суда города Елены Кобелевой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, обыски также прошли у трех ее подчиненных. Речь идет об Олеге Батальщикове, Наталии Цмакаловой и Артуре Маслове. Следователи полагают, что Кобелева и другие судьи за вознаграждение принимали необоснованные решения в пользу местного бизнесмена Леонида Караханова.

В этой ситуации разбираются уже несколько месяцев. Суд даже арестовал счета компании Караханова, а его самого допросили. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о даче взятки. Сейчас решается вопрос о заведении дела против судей за получение взяток.

По информации ТАСС, обыски прошли в домах подозреваемых и на их рабочих местах.

Ранее Московский областной суд приговорил бывшего федерального судью Лыткаринского горсуда Сергея Котова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки размером 13 миллионов рублей.