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10:14, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустили новую функцию

«Одноклассники» защитят пользователей от навязчивого общения в сети

Фото: Unsplash

«Одноклассники» запустили новую функцию — модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь пользователи, которые часто отказываются от общения и знакомств, не получат информации об активности тех аккаунтов, которые навязывают коммуникацию. Киберсталкеры в свою очередь будут ограничены в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями.

Для защиты юзеров соцсеть в режиме реального времени анализирует социальное взаимодействие между незнакомцами и делит их на категории. Нейросеть находит те аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки, ставят им классы и пишут личные сообщения. К другой группе модель относет людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, пополняют черный список, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомцев.

На основе собранных данных «Одноклассники» ограничивают взаимодействие между группами и снижают количество возможных бесед между ними.

«Проблема навязчивого внимания одного человека к другому в сети, так называемого киберсталкинга, актуальна для всех платформ и сервисов, где есть социальное взаимодействие, но в особенности, конечно, для социальных сетей и мессенджеров. Подобное внимание может даже сократить пользование платформой. Решение оградить пользователя от навязчивого поведения оказалось эффективным: мы видим, что пользователям стало комфортнее общаться в соцсети, так как число жалоб на нежелательную активность со стороны незнакомых людей заметно снизилось», — отметил директор по информационной безопасности соцсети Денис Горчаков.

Модель была протестирована на разных аудиториях в течение нескольких месяцев, и в рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25 процентов по сравнению с предыдущими периодами. Запуск новой технологии машинного обучения сделает взаимодействие внутри соцсети комфортнее и будет способствовать поддержанию дружелюбной атмосферы.

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      Варвара Кошечкина
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