Эротическая модель-фермерша похвасталась плюсом своей работы

Фермерша и модель OnlyFans Хони Брукс назвала главное преимущество работы на платформе. В интервью DailyStar она рассказала, что карьера модели помогает ей оставаться самой собой.

«OnlyFans дает возможность быть на 100 процентов самим собой, и это я считаю самым главным недооцененным преимуществом этой работы. Это так сексуально и вдохновляет — проявлять свое подлинное я без стыда», — похвасталась плюсом своей работы девушка. По ее мнению, модели получают на платформе деньги «за уникальность».

Брукс призналась, что на платформе она не чувствует «осуждения за сексуальность». «Иногда мне комфортнее на своей странице OnlyFans, чем где-либо еще», — подчеркнула эротическая модель.

Девушка также добавила, что ее фермерская деятельность значительно помогает росту ее бизнеса по продаже откровенных фото, поскольку на ферме у нее никогда не заканчиваются идеи для съемок. «Я снимаю на природе, на солнце. Это сильно отличается от контента в спальне. Людям нравятся острые ощущения от того, что они могут наблюдать за тем, что они не должны видеть», — заключила модель.

Ранее звезда OnlyFans Келли Кей раскрыла влияние рождения сына на ее работу. Она рассказала, что после появления ребенка ей пришлось начать монтировать видео, которые она публикует на платформе.