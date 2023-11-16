Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:14, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Эротическая модель-фермерша похвасталась плюсом своей работы

Кадр: Honeyy Brooks / Youtube

Фермерша и модель OnlyFans Хони Брукс назвала главное преимущество работы на платформе. В интервью DailyStar она рассказала, что карьера модели помогает ей оставаться самой собой.

«OnlyFans дает возможность быть на 100 процентов самим собой, и это я считаю самым главным недооцененным преимуществом этой работы. Это так сексуально и вдохновляет — проявлять свое подлинное я без стыда», — похвасталась плюсом своей работы девушка. По ее мнению, модели получают на платформе деньги «за уникальность».

Брукс призналась, что на платформе она не чувствует «осуждения за сексуальность». «Иногда мне комфортнее на своей странице OnlyFans, чем где-либо еще», — подчеркнула эротическая модель.

Девушка также добавила, что ее фермерская деятельность значительно помогает росту ее бизнеса по продаже откровенных фото, поскольку на ферме у нее никогда не заканчиваются идеи для съемок. «Я снимаю на природе, на солнце. Это сильно отличается от контента в спальне. Людям нравятся острые ощущения от того, что они могут наблюдать за тем, что они не должны видеть», — заключила модель.

Ранее звезда OnlyFans Келли Кей раскрыла влияние рождения сына на ее работу. Она рассказала, что после появления ребенка ей пришлось начать монтировать видео, которые она публикует на платформе.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация патовая» Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией

      Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян. Чем это грозит инвесторам?

      «Одноклассники» запустили новую функцию

      В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

      Перечислены способы борьбы с энергетическим спадом в середине дня

      В МИД заявили о риске разрыва отношений с США

      Мост в российском регионе обрушился и лишил три поселка доступа к цивилизации

      Россиян предупредили о возможном резком подорожании растительного масла

      Стало известно о новых взрывах в Хмельницкой области

      Короткий сон и работа в ночные смены увеличили риск гипертонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости