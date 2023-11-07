Звезда OnlyFans раскрыла влияние рождения ребенка на ее работу

Звезда OnlyFans Келли Кей раскрыла влияние рождения сына на ее работу. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она рассказала, что после появления ребенка ей пришлось начать монтировать видео, которые она публикует на платформе.

Модель рассказала, что недавно родила сына. «Сейчас, когда я снимаю видео на OnlyFans, мне приходится включать музыку фоном. Я знаю, что моего ребенка слышно на всех моих недавних роликах, иногда можно услышать, как он смеется или кричит», — отметила она.

Кей добавила, что раньше публиковала на OnlyFans видео без монтажа, однако после рождения ребенка ей приходится монтировать ролики. «Раньше я никогда не монтировала свои ролики, но теперь некоторые моменты я вырезаю, мне приходится внимательно просматривать свои видео и вслушиваться в звуки, чтобы убедится в том, что там нет лишних звуков», — объяснила она.

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