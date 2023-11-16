Пакистанские бортпроводники сбежали от авиакомпании во время рейса в Канаду

Pakistan Today: пакистанские бортпроводники сбежали во время рейса в Канаду

Бортпроводник и стюардесса Пакистанских международных авиалиний (PIA) сбежали от авиакомпании во время рейса в Канаду. Историей поделилось издание Pakistan Today.

По данным источника, бортпроводники Халид Африди и Фида Шах прибыли из Исламабада в Торонто. Во время стоянки в канадском аэропорту они скрылись в неизвестном направлении.

«Перед запланированным возвращением в страну два члена экипажа не появились в Торонто, и рейс национального перевозчика пришлось продолжить без них», — сообщил представитель PIA.

О произошедшем оповестили местные власти. Как сказано в материале, по окончании расследования в отношении пакистанских бортпроводников примут строгие меры.

Издание напомнило, что аналогичный случай произошел в июле 2023 года: бортпроводник PIA прибыл из Лахора, остановился в отеле и пропал без вести. Ранее ради получения канадского гражданства в страну таким же образом пробрались еще четыре сотрудника национальной авиакомпании Пакистана.

Ранее российские туристы пожаловались на агрессивное поведение и произвол полицейских во время допроса в Пакистане. Стражи правопорядка накричали на пару путешественников, а потом сфотографировали плачущую женщину и разместили снимки в соцсетях.