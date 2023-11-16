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10:34, 16 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян сообщил о согласовании трех принципов мирного соглашения с Баку

Пашинян: три принципа мирного соглашения между Ереваном и Баку согласованы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Три ключевых принципа мирного соглашения между Баку и Ереваном были согласованы во время переговоров в Брюсселе. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что принципы касаются взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности и делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 годов.

Вторым принципом стал отказ от территориальных претензий и обязательство не выдвигать их впредь. «И, в-третьих, разблокирование региональных коммуникаций должно быть осуществлено на основе суверенитета стран», — сказал премьер-министр.

Ранее Пашинян заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном можно считать согласованным на 70 процентов, если азербайджанская сторона подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.

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      Алевтина Запольская
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