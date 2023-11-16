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09:03, 16 ноября 2023Путешествия

Пассажир с криком «Бог реален» попытался вломиться в кабину пилотов и был пойман

ABC7 NY: пассажир попытался вломиться в кабину пилотов на рейсе в Нью-Йорк

Фото: Unsplash

Пассажир американской авиакомпании Republic Airways попытался вломиться в кабину пилотов, был пойман попутчиками и передан полиции. Подробностями истории поделилось местное издание ABC7 NY.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Омахи в Нью-Йорк, США. По данным источника, когда самолет выруливал на полосу, мужчина по имени Уэсли Роберт Орбан (Wesley Robert Orban) крикнул, что «Бог реален», вскочил со своего места, побежал к передней части лайнера, начал стучать в двери кабины и пытаться их открыть.

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ABC7 NY отмечает, что Орбана задержали другие пассажиры рейса. Его вывели из самолета и передали полиции аэропорта Омахи. Дебоширу предъявили обвинение в попытке вмешательства в деятельность членов летного экипажа.

Ранее пилот Джозеф Дэвид Эмерсон (Joseph David Emerson), летевший в качестве пассажира из Эверетта в Сан-Франциско (США) в свободное от работы время, попытался выключить двигатели самолета во время рейса. Он рассказал следователям, что лечился от депрессии психоделическими грибами и не спал более 40 часов.

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      Марина Черняк
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