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13:03, 16 ноября 2023Мир

Пескова спросили о решении Байдена назвать Си Цзиньпина диктатором

Песков: Кремль не комментирует слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Кремль не будет комментировать слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что для Кремля особенна ценна «настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и РФ». «Мы дорожим этими отношениями», — заключил он.

Ранее американский политик встретился со своим китайским коллегой в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Отмечается, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после рукопожатия с ним.

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      Глеб Бажуткин
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