Полицейские задержали россиянина за разбойные нападения на ювелирные салоны

В Москве задержали мужчину за разбойные нападения на ювелирные салоны Майкопа

В Москве задержали 29-летнего мужчину за разбойные нападения на ювелирные салоны Майкопа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в марте и сентябре фигурант заходил в ювелирные магазины, угрожал предметом, похожим на огнестрельное оружие и требовал отдать ему украшения из витрин. Всего он смог забрать более 250 драгоценностей на 4 миллиона рублей.

Нарушитель порядка после совершения нападений переезжал в другие регионы и анонимно снимал посуточно жилье. Так он старался остаться незамеченным для силовиков. Но его все-таки обнаружили и возбудили дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима мужчину, который напал на 96-летнюю пенсионерку.

