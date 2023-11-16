После обрушения жилого дома в Астрахани завели уголовное дело

СК: уголовное дело завели после частичного обрушения жилого дома в Астрахани

После частичного обрушения жилого дома в Астрахани следователи завели уголовное дело по статьям 109 УК РФ и 168 УК РФ (причинение смерти и уничтожение имущества по неосторожности). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Астраханской области в Telegram-канале.

По предварительной информации, 16 ноября обрушение третьего и четвертого подъездов пятиэтажного дома на Вокзальной улице произошло по причине того, что в одной из квартир неизвестные, делавшие ремонт, повредили несущие конструкции. По данным следствия, из-под завалов извлекли тело одной из жительниц дома 1939 года рождения, численность и состояние пострадавших уточняется.

Возбудить уголовное дело в связи с происшествием в Астрахани поручил глава СК России Александр Бастрыкин, сообщалось в Telegram-канале ведомства. Теперь, по поручению председателя Следкома, ход расследования контролируется в центральном аппарате, следователи-криминалисты выехали в Астрахань для оказания помощи.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани ранее 15 лет назад уже обваливалась стена. В новом инциденте, помимо версии с незаконной перепланировкой, обсуждается вариант с возможной течью системы водоснабжения.