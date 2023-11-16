В обрушившемся доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена

Астраханский депутат Шейн: в обрушившемся доме 15 лет назад обвалилась стена

Около 15 лет назад в пятиэтажном доме в Астрахани, где 16 ноября обрушились два подъезда, уже обваливалась стена. Об этом сообщил депутат думы Астраханской области, экс-депутат Госдумы Олег Шеин, чьи слова приводит Ura.ru.

«Лет 15 назад я помогал по этому дому. Вот сейчас четвертый рухнул, а в первом подъезде отваливалась стена. Тогда с помощью комиссии по чрезвычайным ситуациям удалось эту стену укрепить», — рассказал он.

Депутат предположил, что причиной обрушения двух подъездов могла стать незаконная перепланировка, во время которой разобрали часть несущей конструкции. Помимо того, отметил он, обсуждается версия с течью системы водоснабжения.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. Позднее появилась информация, что незадолго до обрушения жители дома сообщили о трещине в стене. По данным регионального МЧС, 213 человек, включая 37 детей покинули здание до происшествия.