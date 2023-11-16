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18:34, 16 ноября 2023Россия

Стало известно о спасении заметивших огромную трещину в доме в Астрахани людей

Shot: предварительно, при обрушении части дома в Астрахани пострадавших нет

Фото: Telegram-канал Губернатора Астраханской области

Предварительно, при обрушении части жилой пятиэтажки в Астрахани никто не пострадал. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, после того, как в доме заметили трещину, все жители успели выйти на улицу.

О том, что 213 человек, включая 37 детей, самостоятельно покинули место происшествия, также сообщило региональное МЧС. Точной информации о наличии пострадавших у ведомства нет.

Ранее МЧС раскрыло масштабы разрушения пятиэтажки. Как заявили в министерстве, обрушились третий и четвертый подъезды дома.

Жилой дом на улице Площадь вокзальная в Астрахани частично обрушился вечером 16 ноября. Предположительно, фундамент пятиэтажки могло подмыть канализационными водами.

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      Константин Лысяков
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