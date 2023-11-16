В МЧС раскрыли масштабы разрушения пятиэтажки в Астрахани

МЧС России: в разрушенной пятиэтажке в Астрахани обрушились два подъезда

В разрушенной пятиэтажке в Астрахани обрушились два подъезда. Об этом сообщили в МЧС России, пишет РИА Новости.

«Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома», — говорится в сообщении ведомства.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Позднее появилась версия обрушения. Фундамент дома мог быть подмыт сточными водами. Помимо того, в сети появились кадры с места происшествия. На фотографии видно груду обломков дома.