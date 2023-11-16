Появились кадры с места частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани

Губернатор Бабушкин показал кадры с места обрушения 5-этажного дома в Астрахани

Появились кадры из Астрахани, где обрушился пятиэтажный дом. Фото с места происшествия в четверг, 16 ноября, опубликовал губернатор российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Фундамент жилого здания могло подмыть канализационными водами — такую версию рассматривают экстренные службы, пишет Shot.

В МЧС уточнили, что обрушились третий и четвертый подъезды. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали около 20 квартир. Дом 1962-го года постройки.

Из здания эвакуировали 213 человек. Из них 37 детей, по пострадавшим информация уточняется. Развернуты три пункта временного размещения.