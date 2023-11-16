Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 16 ноября 2023Россия

Появились кадры с места частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани

Губернатор Бабушкин показал кадры с места обрушения 5-этажного дома в Астрахани

Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина

Появились кадры из Астрахани, где обрушился пятиэтажный дом. Фото с места происшествия в четверг, 16 ноября, опубликовал губернатор российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Фундамент жилого здания могло подмыть канализационными водами — такую версию рассматривают экстренные службы, пишет Shot.

Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина

В МЧС уточнили, что обрушились третий и четвертый подъезды. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали около 20 квартир. Дом 1962-го года постройки.

Из здания эвакуировали 213 человек. Из них 37 детей, по пострадавшим информация уточняется. Развернуты три пункта временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      В Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажки. Жильцы заметили огромную трещину и выбежали. Под завалами могут быть люди

      Россиянин с расстройством личности сжег палатку за отказ подогреть шаурму

      Реклама

      Очевидец описал момент появления трещины перед обрушением дома в Астрахани

      Эстония допустила закрытие границ с Россией

      Задержание ФСБ причастных к организации нарколабораторий попало на видео

      Пойманного 300-килограммового ската признали самой большой пресноводной рыбой

      ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа

      Сломавший 30 костей популярный актер рассказал о слезах радости после тренировки

      Известный режиссер высказался о достоинствах и недостатках сына Табакова

      Власти заявили о пропавших без вести после обрушения пятиэтажки в Астрахани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости