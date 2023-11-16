Перечислены последствия заморозки украинского конфликта для Киева

Политолог Жарихин: заморозку украинского конфликта расценят как поражение Киева

Заморозка украинского конфликта в рамках текущей ситуации будет означать не только поражение Украины, но и поражение США, что является недопустимым для обоих государств. Потому противостояние будет продолжаться, как минимум, до президентских выборов в США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Владимир Жарихин.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не без оснований считает, что заморозка той ситуации, которая есть сейчас, будет расценена как поражение и Украины, и, самое главное, США. Было ведь много заявлений о победе над Россией, об уничтожении ее экономики, но ничего из этого не получилось. Так что сейчас Зеленскому дана команда продолжать военные действия», — сказал Жарихин.

Он заметил, что символическое поражение Украины также крайне невыгодно президенту США Джо Байдену в преддверии выборов.

«Рано или поздно [поражение придется признать] — это будет после того, как пройдут выборы. Все подчинено внутриамериканским интересам. Кроме того, в первую очередь проиграла не Украина, а именно США», — считает политолог.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. По словам главы государства, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент.

