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11:31, 16 ноября 2023Мир

Посол Израиля раскритиковал идею о вхождении сил ООН в Газу

Посол Израиля раскритиковал идею о контроле ООН над Газой по окончании конфликта

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал идею Германии о вхождении сил ООН в Газу по окончании конфликта из-за отсутствия «хорошего опыта». Об этом дипломат заявил газете Politico.

«Я не уверен, что модель ООН — лучшая модель, потому что у нас нет хорошего опыта работы с силами ООН», — сказал Герцог, отметив, что Израилю нужны эффективные силы в секторе, которые смогут бороться с террористами и их инфраструктурой.

Ранее Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа по завершении конфликта Израиля с ХАМАС. Отмечается, что предложенный вариант урегулирования предполагает «интернационализацию Газы под эгидой ООН с тщательно организованным переходом к палестинскому самоуправлению, в идеале посредством выборов и в сочетании с международным соглашениями, обеспечивающими необходимую безопасность».

Кроме того, в предложенном варианте особая роль в формировании послевоенной Газы отводится Европейскому союзу.

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      Анжелика Бережная
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