Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа
Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа по завершении конфликта Израиля с ХАМАС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученный документ.
Отмечается, что предложенный вариант урегулирования предполагает «интернационализацию Газы под эгидой ООН с тщательно организованным переходом к палестинскому самоуправлению, в идеале посредством выборов и в сочетании с международным соглашениями, обеспечивающими необходимую безопасность».
Кроме того, в предложенном варианте особая роль в формировании послевоенной Газы отводится Европейскому союзу, а также подчеркивается необходимость «перезапуска» Ближнего Востока как условия стабильности в регионе.
Как отмечает издание, документ попал под критику Абдалрахима Альфарры, представителя Палестины в ЕС. Он подчеркнул, что помощь ООН необходима в обеспечении безопасности на границах, а не в управлении территорией.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против решения США и других стран поддержать передачу Палестинской автономии управления сектором Газа.