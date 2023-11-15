Politico: Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа

Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа по завершении конфликта Израиля с ХАМАС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученный документ.

Отмечается, что предложенный вариант урегулирования предполагает «интернационализацию Газы под эгидой ООН с тщательно организованным переходом к палестинскому самоуправлению, в идеале посредством выборов и в сочетании с международным соглашениями, обеспечивающими необходимую безопасность».

Кроме того, в предложенном варианте особая роль в формировании послевоенной Газы отводится Европейскому союзу, а также подчеркивается необходимость «перезапуска» Ближнего Востока как условия стабильности в регионе.

Как отмечает издание, документ попал под критику Абдалрахима Альфарры, представителя Палестины в ЕС. Он подчеркнул, что помощь ООН необходима в обеспечении безопасности на границах, а не в управлении территорией.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против решения США и других стран поддержать передачу Палестинской автономии управления сектором Газа.