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10:33, 16 ноября 2023Россия

Мужчина сделал предложение возлюбленной в московском метро и попал под арест

В Москве арестовали мужчину, который сделал предложение возлюбленной в метро

Мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в московском метро и попал под арест. Об этом сообщает MSK1.

Молодой человек решил сделать предложение девушке в необычном месте и привез ее на станцию ВДНХ. Посреди вестибюля он поставил стулья и столик, разложил фрукты и разлил по бокалам безалкогольное шампанское. Друзья пары снимали все это на видео, а затем ролик выложили в сеть.

Спустя сутки на работу к влюбленным приехали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина и девушка написали объяснительные, а вечером их попросили приехать в отделение полиции, но молодые люди проигнорировали просьбу. На следующий день их задержали и выписали протоколы о мелком хулиганстве.

«Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор», — рассказал россиянин. Он добавил, что провел под арестом пять суток, а его девушку оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее пассажир московского метро спрыгнул на рельсы ради селфи и попал на видео. Мужчине выписали штраф.

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      Варвара Родикова
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