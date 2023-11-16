Президент Израиля заявил о разбитом сердце из-за гибели палестинцев

Президент Герцог: безопасность Израиля важнее смертей палестинцев в секторе Газа

Смерти палестинцев разбивают президенту Израиля Ицхаку Герцогу сердце, но он считает более важным защиту своего государства и его граждан. Об этом политик заявил в интервью британской газете Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев ... это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», — провел оценки политик. При этом он подчеркнул, что израильские военные проводит все войсковые операции в секторе Газа «с осторожностью» в отношении мирных жителей.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа и призвала их срочно эвакуироваться на юг анклава. По словам израильских военных, у палестинцев есть время на эвакуацию до 16 часов дня (17 часов по московскому времени). Палестинцам посоветовали использовать шоссе Салах Ад-Дин.

7 ноября бежавшие из зоны боевых действий на севере сектора Газа рассказали об обстреле мирных жителей со стороны израильских солдат. По их словам, израильские военные стреляли рядом с колоннами беженцев из танков и запугивали людей, направляющихся на юг сектора.