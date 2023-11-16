60-летний мужчина занялся сексом с подружкой на глазах у детей

В США задержали пожилую пару из штата Флорида, которая занялась сексом на глазах у многочисленных свидетелей. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Вечером в пятницу, 10 ноября, в полицию Данидина поступило несколько звонков от граждан, которые заметили мужчину и женщину, занимавшихся сексом на одном из трех мостов, соединяющих город с Государственным островным парком Ханимун. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 60-летнего Роберта Кларка, который совершал половой акт с 55-летней подружкой. Невольными свидетелями происходящего стали несколько детей.

«После того как обвиняемого арестовали и расспросили об инциденте, он не выказал никакого раскаяния. Его не смутило, что свидетелями его действий стали несовершеннолетние. Он сказал, что дети должны сидеть дома, а не болтаться на мосту», — говорится в протоколе, составленном после ареста.

Позже выяснилось, что Кларк является официально зарегистрированным лицом, совершившим половое преступление. В 2009 году его арестовывали за хранение детской порнографии. Подружка преступника заявила на допросе, что «всегда мечтала заняться сексом на мосту».

Обоих арестованных обвинили в публичной демонстрации половых органов. 13 ноября Кларк внес за себя залог в 50 тысяч долларов и вышел на свободу. Мужчину обязали носить электронный браслет и запретили приближаться к малолетним.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пара занялась сексом рядом с играющими в парке детьми. Инцидент произошел в городе Барранкилья.