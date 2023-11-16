Пугачеву и Галкина заметили прогуливающимися на Кипре

StarHit: Алла Пугачева и Максим Галкин вернулись на Кипр

Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) заметили на Кипре. Кадрами прогуливающейся пары поделился Telegram-канал StarHit.

На снимках Пугачева и Галкин держатся за руки, гуляя по Лимасолу.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что певица и юморист могут переехать в США. «Галкину и Пугачевой надо бежать с Кипра... На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт», — сказал общественник, отметив, что дочь певицы Кристина Орбакайте с семьей уже давно проживает в стране.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте после начала специальной военной операции. 2 ноября Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа, побывала в своем доме в Подмосковье и записала несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.