Путин наградил Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени

Путин удостоил главу ЦИК Памфилову ордена за заслуги перед Отечеством II степени

Президент России Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча с представителями избирательных комиссий России прошла в Ново-Огареве, она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. «Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой, она сделала все возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы», — отметил российский лидер.

Ранее Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов.

Элла Памфилова вошла в состав ЦИК 3 марта 2016 года по квоте президента России Владимира Путина. 28 марта того же года она была избрана председателем комиссии, сменив на этом посту Владимира Чурова. Под руководством Памфиловой прошли выборы в Госдуму в 2016 году и в 2021 году, президентские выборы 2018 года, а также общероссийский референдум в 2020 году.