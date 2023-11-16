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02:01, 16 ноября 2023Россия

Путин наградил Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени

Путин удостоил главу ЦИК Памфилову ордена за заслуги перед Отечеством II степени

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча с представителями избирательных комиссий России прошла в Ново-Огареве, она приурочена к 30-летию избирательной системы страны. «Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой, она сделала все возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы», — отметил российский лидер.

Ранее Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов.

Элла Памфилова вошла в состав ЦИК 3 марта 2016 года по квоте президента России Владимира Путина. 28 марта того же года она была избрана председателем комиссии, сменив на этом посту Владимира Чурова. Под руководством Памфиловой прошли выборы в Госдуму в 2016 году и в 2021 году, президентские выборы 2018 года, а также общероссийский референдум в 2020 году.

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