Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов

Путин поздравил ЦИК РФ с 30-летием и поблагодарил за четкую организацию выборов

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с 30-летием ведомства и поблагодарил за четкую организацию выборов. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил нынешний состав ЦИКа, его руководителей, а также всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом государственном органе. «Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов», — сказал он.

Президент отметил, что российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире и постоянно совершенствуется, а также перечислил принципы работы ЦИК.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый президентский срок, не раньше конца 2023 года. Он отметил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеем смысл говорить о выдвижении на новый срок.