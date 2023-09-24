Путин назвал принципы работы ЦИК

Путин: ЦИК России действует на принципах открытости и высочайшей ответственности

ЦИК России действует на принципах высочайшей ответственности, открытости и гласности. Кроме того, ЦИК делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, рассказал российский лидер Владимир Путин в поздравлении ЦИК с 30-летием.

«От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов», — отметил Путин в своем видеообращении.

Президент отметил, что сотрудники ЦИК делают все, «чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона».

Ранее Владимир Путин заявил, что российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство. По его словам, за прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь, используя новейшие технические достижения и лучшие мировые практики.

Помимо этого, президент отметил, что российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире.