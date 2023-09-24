Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:57, 24 сентября 2023Россия

Путин назвал принципы работы ЦИК

Путин: ЦИК России действует на принципах открытости и высочайшей ответственности
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

ЦИК России действует на принципах высочайшей ответственности, открытости и гласности. Кроме того, ЦИК делает все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, рассказал российский лидер Владимир Путин в поздравлении ЦИК с 30-летием.

«От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов», — отметил Путин в своем видеообращении.

Президент отметил, что сотрудники ЦИК делают все, «чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона».

Ранее Владимир Путин заявил, что российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство. По его словам, за прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь, используя новейшие технические достижения и лучшие мировые практики.

Помимо этого, президент отметил, что российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Побег из «Матросской Тишины», театральный грим и стрельба с двух рук: чем прославились самые известные киллеры России?

    В Конгрессе США предложили оставить расходы на обучение ВСУ

    В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии

    Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского

    Россиян предупредили о рисках снижения пенсии до конца года

    В конгрессе оценили возможность шатдауна

    Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов

    В России предложили новую льготу для беременных

    В Москве мужчина поссорился со знакомым и напал на него с ножом

    Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости