Работу систем ПВО усилили в Центральном федеральном округе России

Секретарь СБ Патрушев заявил об усилении работы систем ПВО в регионах ЦФО

Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России на фоне обострения угроз усилили работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев на совещании по ситуации в округе, передает ТАСС.

Он отметил, что также были приняты дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры. Патрушев напомнил, что в 2022 году на аналогичном мероприятии были поставлены задачи по антитеррористической защищенности критически важных объектов.

«В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — заверил секретарь Совбеза.

По его данным, в ЦФО организовали патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Кроме того, были приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении этих объектов.

На том же заседании Патрушев доложил, что украинская армия более 8 тысяч раз обстреляла приграничные регионы России за 2023 год.