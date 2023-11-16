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13:22, 16 ноября 2023Россия

ВСУ более 8000 раз обстреляли приграничные российские регионы за 2023 год

Патрушев: ВСУ более 8000 раз обстреляли приграничные регионы России за 2023 год

Фото: Reuters

С начала 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 8000 раз обстреляли Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время совещания по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО), его слова приводит ТАСС.

«В текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более восьми тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи миллиардов рублей», — пояснил он.

По его словам, в регионах ЦФО было совершено 128 терактов, большая часть из которых с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помимо того, было предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, добавил секретарь Совбеза.

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«Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы», — сказал он.

Ранее Патрушев заявил, что из-за действий западных стран растет риск применения биологического, ядерного и химического оружия. Помимо того, по его мнению, на данный момент ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства.

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      Никита Абрамов
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