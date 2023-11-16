Байден заявил о влиянии Азиатско-Тихоокеанского региона на мировую экономику

Байден: Азиатско-Тихоокеанский регион сыграет роль в росте мировой экономики

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет оказывать большое влияние на рост мировой экономики в ближайшие 30 лет. Об этом рассказал президент США Джо Байден во время выступления на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

«Согласно прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшие 30 лет будет оказывать наибольшее влияние на глобальный [экономический] рост», — отметил политик.

По словам Байдена, решения, касающиеся будущего экономики этого региона, «найдут отражение по всему миру».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества сталкиваются с экономическими трудностями, в том числе с перебоями в торговле, угрозами энергетической и продовольственной безопасности.

Блинкен добавил, что АТЭС сталкивается с последствиями изменения климата и природных катастроф, которые наносят ущерб региону. Также госсекретарь отметил влияние конфликта на Украине.