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23:42, 16 ноября 2023Россия

Стало известно о капремонте в обрушившемся доме в Астрахани

Минстрой: в обрушившемся доме в Астрахани провели капремонт в 2018-2019 годах

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

Представитель Минстроя Астраханской области заявил, что в частично обрушившемся доме в Астрахани проводили капитальный ремонт несколько лет назад. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что в 2018-2019 годах в доме провели капитальный ремонт крыши и фасада. По его словам, здание построили в 1962 году. В нем пять этажей и 80 квартир. Перекрытия внутри дома деревянные.

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади, 1А. Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. На месте работают спасатели.

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      Марина Совина
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