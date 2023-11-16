Стало известно о капремонте в обрушившемся доме в Астрахани

Минстрой: в обрушившемся доме в Астрахани провели капремонт в 2018-2019 годах

Представитель Минстроя Астраханской области заявил, что в частично обрушившемся доме в Астрахани проводили капитальный ремонт несколько лет назад. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что в 2018-2019 годах в доме провели капитальный ремонт крыши и фасада. По его словам, здание построили в 1962 году. В нем пять этажей и 80 квартир. Перекрытия внутри дома деревянные.

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади, 1А. Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. На месте работают спасатели.