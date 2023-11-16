Журналист раскрыл запреты израильской армии для работающих в Газе репортеров

Журналист Sky News Стоун: пресса снимает в Газе только то, что позволяет ЦАХАЛ

Американский журналист, корреспондент телеканала Sky News Марк Стоун рассказал о запретах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для работающих в секторе Газа репортеров. Его комментарии прозвучали в эфире канала, запись трансляции доступна на YouTube.

По словам Стоуна, на данный момент зарубежные журналисты могут попасть в Газу только вместе с израильской армией. Он объяснил это тем, что Египет не позволяет пройти через свой переход, а переход со стороны Израиля, которым ранее пользовались журналисты, был разрушен ХАМАС. Израиль утверждает, что вторым переходом по-прежнему нельзя пользоваться, добавил репортер.

«Так что единственный путь туда и обратно — это с израильскими военными. И когда мы идем туда с ними, нам приходится соблюдать их ограничения. Это значит, что мы снимаем только что, что они позволяют нам снимать, и мы идем только туда, куда они хотят, чтобы мы пошли», — рассказал Стоун. Журналист отметил, что представителям прессы также нельзя снимать лица солдат и экраны устройств в транспортных средствах.

13 ноября стало известно, что группа журналистов из разных СМИ попала под обстрел на юге Ливана. Инцидент произошел в населенном пункте Ярун.