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14:11, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Журналист раскрыл запреты израильской армии для работающих в Газе репортеров

Журналист Sky News Стоун: пресса снимает в Газе только то, что позволяет ЦАХАЛ

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Американский журналист, корреспондент телеканала Sky News Марк Стоун рассказал о запретах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для работающих в секторе Газа репортеров. Его комментарии прозвучали в эфире канала, запись трансляции доступна на YouTube.

По словам Стоуна, на данный момент зарубежные журналисты могут попасть в Газу только вместе с израильской армией. Он объяснил это тем, что Египет не позволяет пройти через свой переход, а переход со стороны Израиля, которым ранее пользовались журналисты, был разрушен ХАМАС. Израиль утверждает, что вторым переходом по-прежнему нельзя пользоваться, добавил репортер.

«Так что единственный путь туда и обратно — это с израильскими военными. И когда мы идем туда с ними, нам приходится соблюдать их ограничения. Это значит, что мы снимаем только что, что они позволяют нам снимать, и мы идем только туда, куда они хотят, чтобы мы пошли», — рассказал Стоун. Журналист отметил, что представителям прессы также нельзя снимать лица солдат и экраны устройств в транспортных средствах.

13 ноября стало известно, что группа журналистов из разных СМИ попала под обстрел на юге Ливана. Инцидент произошел в населенном пункте Ярун.

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      Маргарита Щигарева
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