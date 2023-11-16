Россия отправила 21 тонну гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России сообщило о доставке 21 тонны гуманитарной помощи для населения Газы

МЧС России передаст 21 тонну гуманитарной помощь для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Нуждающиеся получат генераторы, медикаменты, продовольствие и аварийные осветительные установки. Груз доставит спецборт Ил-76, который уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Гуманитарная помощь будет передана Египетскому обществу Красного Полумесяца, который затем доставит его на место.

Ранее МЧС отправило еще 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. Им передали продукты питания, средства личной гигиены, одежду, пледы и портативные печи.