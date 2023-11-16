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04:34, 16 ноября 2023Россия

Россия отправила 21 тонну гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России сообщило о доставке 21 тонны гуманитарной помощи для населения Газы
СюжетНаселение России:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

МЧС России передаст 21 тонну гуманитарной помощь для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Нуждающиеся получат генераторы, медикаменты, продовольствие и аварийные осветительные установки. Груз доставит спецборт Ил-76, который уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Гуманитарная помощь будет передана Египетскому обществу Красного Полумесяца, который затем доставит его на место.

Ранее МЧС отправило еще 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. Им передали продукты питания, средства личной гигиены, одежду, пледы и портативные печи.

Оружие России
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      Марина Совина
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