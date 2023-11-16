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05:57, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасностях «черной пятницы»

ИБ-эксперт Ковалев: мошенники будут применять фишинг накануне «черной пятницы»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мошенники, занимающиеся фишингом, станут одной из основных опасностей для россиян накануне «черной пятницы». Об этом жителей страны в беседе с «Лентой.ру» предупредил директор направления информационной безопасности (ИБ) «Лиги цифровой экономики» Денис Ковалев.

«Наиболее распространенной схемой станет фишинг: мошенники отправляют поддельные электронные письма или сообщения, в которых сообщается о якобы проводимых акциях или скидках. В них содержатся ссылки на фейковые веб-сайты, где мошенники попросят жертву оставить номера кредитных карт, пароли или данные для входа», — отметил эксперт.

Цель мошенников, которые используют эту схему, — получить доступ к счетам пользователей и украсть деньги. Наиболее часто подделывают сайты онлайн-магазинов. Также стоит опасаться проводимых в соцсетях и мессенджерах конкурсах, организаторы которых сулят крупные выигрыши.

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«Необходимо всегда проверять подлинность веб-сайтов и сообщений, особенно если они предлагают слишком хорошие скидки или акции. Также не следует предоставлять личные данные или финансовую информацию через ненадежные или подозрительные каналы связи», — посоветовал Ковалев.

Он также рекомендовал всегда сверяться с официальными сайтами компаний, от имени которых проводятся розыгрыши или обещаются скидки. При отправке персональных данных через формы в интернете не будет лишним проверить, есть ли у ресурса действующий сертификат безопасности SSL (в адресной строке должен стоять «замочек» перед URL, а начинаться он должен с сочетания «https», а не «http»), заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали способ распознать мошенников в период распродаж. По словам эксперта, мошенники по-прежнему наиболее часто прибегают к схемам с использованием социальной инженерии. Кроме того, злоумышленники создают фишинговые сайты.

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