Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:44, 16 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали приводящие к сгущению крови ошибки по утрам

Токсиколог Кутушов: если человек ест мало белка, кровь становится гуще

Фото: Unsplash

Токсиколог Михаил Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали россиянам о двух ошибках по утрам, приводящих к сгущению крови. Слова врачей приводит «Российская газета» со ссылкой на их Telegram-каналы.

Кутушов предупредил: если человек регулярно ест мало белка, кровь становится гуще. Из-за этого со временем возрастает риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других опасных проблем с сердечно-сосудистой системой. Врач подчеркнул, что в рационе человека обязательно должны присутствовать нежирные сорта мяса, например курица или индейка, морская рыба, молочные продукты и яйца.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

В свою очередь, Зухра Павлова добавила, что особенно важно включать содержащие белок продукты в меню завтрака. По словам врача, традиционно россияне привыкли есть утром кашу или что-то углеводное, однако лучше пересмотреть эту привычку. Она рекомендовала либо заменить кашу омлетом или яичницей с куском цельнозернового хлеба и овощами или дополнить это блюдо вареным яйцом. При этом в принципе пропускать завтрак нельзя, заявила Павлова.

Хуже всего, если вы пропускаете завтрак — самый важный прием пищи. Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причем и белки, и углеводы

Зухра Павловаэндокринолог

Еще одной распространенной утренней ошибкой, которая делает кровь гуще, Павлова назвала несоблюдение питьевого режима. Она предложила утром выпивать натощак стакан теплой воды, чтобы запустить работу организма и избежать состояния гиповолемии, при котором уменьшается объем циркулирующей крови.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости