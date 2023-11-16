Россиянам назвали приводящие к сгущению крови ошибки по утрам

Токсиколог Кутушов: если человек ест мало белка, кровь становится гуще

Токсиколог Михаил Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали россиянам о двух ошибках по утрам, приводящих к сгущению крови. Слова врачей приводит «Российская газета» со ссылкой на их Telegram-каналы.

Кутушов предупредил: если человек регулярно ест мало белка, кровь становится гуще. Из-за этого со временем возрастает риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других опасных проблем с сердечно-сосудистой системой. Врач подчеркнул, что в рационе человека обязательно должны присутствовать нежирные сорта мяса, например курица или индейка, морская рыба, молочные продукты и яйца.

В свою очередь, Зухра Павлова добавила, что особенно важно включать содержащие белок продукты в меню завтрака. По словам врача, традиционно россияне привыкли есть утром кашу или что-то углеводное, однако лучше пересмотреть эту привычку. Она рекомендовала либо заменить кашу омлетом или яичницей с куском цельнозернового хлеба и овощами или дополнить это блюдо вареным яйцом. При этом в принципе пропускать завтрак нельзя, заявила Павлова.

Хуже всего, если вы пропускаете завтрак — самый важный прием пищи. Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причем и белки, и углеводы Зухра Павлова эндокринолог

Еще одной распространенной утренней ошибкой, которая делает кровь гуще, Павлова назвала несоблюдение питьевого режима. Она предложила утром выпивать натощак стакан теплой воды, чтобы запустить работу организма и избежать состояния гиповолемии, при котором уменьшается объем циркулирующей крови.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.