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16:22, 16 ноября 2023Среда обитания

Россиянам перечислили признаки фейкового объявления о продаже квартиры

Риелтор Шурыгин назвал низкую цену признаком фейкового объявления о квартире
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Слишком низкая цена квартиры и недавнее создание аккаунта продавца должны насторожить покупателя, который выбирает недвижимость онлайн. Признаки фейковых объявлений с жильем перечислил россиянам вице-президент Российской Гильдии риелторов Артемий Шурыгин в беседе с aif.ru.

Риелтор отметил, что большинство несуществующих объявлений можно выявить, позвонив по указанному номеру. Если продавец по какой-то причине откажется показать помещение, то это, скорее всего, это мошенники. «К сожалению, реальность такова, что даже специалистам приходится "перелопачивать" большое количество несуществующих объектов», — рассказал Шурыгин.

Специалист посоветовал лично приехать на просмотр квартиры и оценить ее. При онлайн-показах есть вероятность, что владелец скроет недостатки недвижимости. Кроме того, при личном визите можно будет познакомиться с местными жителями и оценить инфраструктуру. Кроме того, стоит проверить документы по квартире, заказав выписку из ЕГРН через «Госуслуги». Участников сделки необходимо проверить на предмет действительности паспорта, банкротства и в базе судебных приставов, уточнил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку квартиры с использованием рыночной ипотеки и дождаться более выгодных условий по кредитам.

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      Нина Ташевская
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