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17:43, 16 ноября 2023Ценности

Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Врач-терапевт Виктория Звонарева раскрыла россиянам опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду. Соответствующий материал появился на сайте издания «Известия».

По словам медика, холод и ветер в первую очередь негативно влияют на уши. Звонарева объяснила, что длинные волосы не способны защитить их от переохлаждения. «Последствия для здоровья могут быть серьезные, например, отит, который часто сопровождается кратковременным снижением слуха», — рассказала она и отметила, что данная проблема может остаться на всю жизнь.

Кроме того, низкие температуры ухудшают состояние прядей, поскольку из-за сужения сосудов снижается кровоснабжение и питание волосяных луковиц. В свою очередь, это может привести к сухости кожи головы и облысению.

Среди прочего, Звонарева обратила внимание на возможное поражение лицевых нервов, которое сопровождается очень сильной болью, повышенной температурой тела и снижением чувствительности кожи лица.

Ранее трихолог и дерматолог Татьяна Егорова перечислила россиянам зимние шапки, которые вредят здоровью. По словам врача, при низких температурах ухудшается кровоснабжение кожи головы и волосяным луковицам перестает хватать питательных веществ, поэтому пренебрегать головными уборами не стоит. Однако шапка, которая не соответствует размеру и имеет тугую резинку, перекрывает поступление крови.

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      Мария Винар
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