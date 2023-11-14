Врач перечислила россиянам вредящие здоровью зимние шапки

Трихолог и дерматолог Татьяна Егорова перечислила россиянам зимние шапки, которые вредят здоровью. Соответствующий комментарий публикует «Федерал Пресс».

По словам врача, при низких температурах ухудшается кровоснабжение кожи головы, и волосяным луковицам перестает хватать питательных веществ, поэтому пренебрегать головными уборами не стоит. Однако шапка, которая не соответствует размеру и имеет тугую резинку, перекрывает поступление крови.

Собеседница издания подчеркнула, что для регулярного использования не предназначены меховые шапки. «Когда на улице не очень холодно, лучше выбирать более легкие головные уборы, чтобы кожа головы могла свободно дышать. Если есть желание носить теплую шапку всегда, то обязательно нужно снимать ее в помещении», — пояснила трихолог.

Помимо этого, Егорова напомнила, что изделия, сделанные полностью из синтетических средств, создают парниковый эффект. Из-за этого, как утверждает эксперт, может потеть голова, а также появляется сухость, раздражение и перхоть.

Ранее в ноябре стилист Сергей Зверев назвал универсальные модные тренды на осень и зиму. По словам эксперта, он проанализировал прошедшие Недели моды и пришел к выводу, что дизайнеры предлагают довольно разные тенденции.