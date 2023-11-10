Сергей Зверев назвал универсальные модные тренды на осень и зиму

Сергей Зверев назвал оверсайз-пиджаки и широкие брюки модными осенью и зимой

Стилист и шоумен Сергей Зверев назвал универсальную модную одежду на осень и зиму. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам эксперта, он проанализировал прошедшие Недели моды и пришел к выводу, что дизайнеры предлагают довольно разные тенденции. В свою очередь, специалист отметил, что глобальными трендами в холодное время года будут оверсайз-пиджаки, широкие брюки и свободные топы. При этом он указал, что предметы гардероба должны быть изготовлены из пропускающих воздух тканей.

Также собеседник издания добавил в список удобную и красивую обувь. «У нас, как правило, обувь либо красивая, но неудобная, либо удобная, но стремная — никуда не выйти», — заявил он.

Ранее в ноябре стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам модные наряды для встречи Нового года. Актуальными для празднования станут яркие вещи, изделия в пайетках, одежда цвета металлик, необычные принты, фактура и крой, а также акцентные аксессуары и украшения, отметила эксперт.