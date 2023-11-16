Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:13, 16 ноября 2023Экономика

Россияне разочаровались в пиротехнике

В России снижается спрос на пиротехнику

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Продавцы пиротехники в России жалуются на отсутствие значительных продаж даже в преддверии новогодних праздников, пишет Baza.

По данным журналистов, спрос на фейерверки и петарды снижается в стране в том числе в связи с запретом на использование в ряде регионов.

Розничные сети, которым требуется получать специальные разрешения на продажу пиротехники, также не спешат ею «закупаться», сообщает издание. Уточняется, что цены на фейерверки, поставляемые, как и прежде, из Китая, могут вырасти на 30 процентов на фоне повышения стоимости логистики и нестабильного курса рубля.

Ранее стало известно, что жители Белгородской области не смогут запускать фейерверки, а также салюты и петарды, до 26 января. По решению областного оперативного штаба, запрет на использование и продажу не коснется хлопушек и бенгальских свечей.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажки. Жильцы заметили огромную трещину и выбежали. Под завалами могут быть люди

      Россиянин с расстройством личности сжег палатку за отказ подогреть шаурму

      Реклама

      Пакистанские бортпроводники сбежали от авиакомпании во время рейса в Канаду

      Очевидец описал момент появления трещины перед обрушением дома в Астрахани

      Эстония допустила закрытие границ с Россией

      Задержание ФСБ причастных к организации нарколабораторий попало на видео

      Пойманного 300-килограммового ската признали самой большой пресноводной рыбой

      ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа

      Сломавший 30 костей популярный актер рассказал о слезах радости после тренировки

      Известный режиссер высказался о достоинствах и недостатках сына Табакова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости