Россияне разочаровались в пиротехнике

В России снижается спрос на пиротехнику

Продавцы пиротехники в России жалуются на отсутствие значительных продаж даже в преддверии новогодних праздников, пишет Baza.

По данным журналистов, спрос на фейерверки и петарды снижается в стране в том числе в связи с запретом на использование в ряде регионов.

Розничные сети, которым требуется получать специальные разрешения на продажу пиротехники, также не спешат ею «закупаться», сообщает издание. Уточняется, что цены на фейерверки, поставляемые, как и прежде, из Китая, могут вырасти на 30 процентов на фоне повышения стоимости логистики и нестабильного курса рубля.

Ранее стало известно, что жители Белгородской области не смогут запускать фейерверки, а также салюты и петарды, до 26 января. По решению областного оперативного штаба, запрет на использование и продажу не коснется хлопушек и бенгальских свечей.