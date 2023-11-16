Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:34, 16 ноября 2023Путешествия

Россиянина выдворили из отеля в Таиланде из-за ошибки бронирования

Россиянина отказались заселить в отель Паттайи из-за ошибки бронирования

Фото: Unsplash

Российского туриста отказались заселить в отель в Паттайе из-за ошибки во время онлайн-бронирования. Подробностями делится издание TourDom.

По данным источника, Иван забронировал и оплатил перелет в Таиланд и проживание в отеле через приложение туроператора Level Travel. Россиянин подчеркнул, что гостиница там была указана как находящаяся «на моментальном подтверждении».

Однако по прибытии в отель Ивана оттуда выдворили. «Сотрудники сообщили, что онлайн-брони у них не действуют, и предложили оплатить проживание наличными по актуальным ценам, — рассказал он. — То, что я уже внес оплату за 13 ночей, их не волнует».

Материалы по теме:
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Промо
15 ноября 2023
«Это подвиг» Россияне бросают все и путешествуют в одиночестве. Ради чего они это делают и не страшно ли им?
«Это подвиг»Россияне бросают все и путешествуют в одиночестве. Ради чего они это делают и не страшно ли им?
Сегодня

В Level Travel объяснили, что возникшая ситуация связана с овербукингом, о котором принимающий партнер предупредил слишком поздно. Компания предложила клиенту альтернативные варианты размещения, но они его не устроили из-за расположения.

Турист был вынужден самостоятельно оплатить одну ночь в отеле, где должен был жить изначально, причем там принимали только наличные. В итоге оператор подобрал для Ивана подходящий отель, а также обещал компенсировать непредвиденные расходы.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на отдых в экзотические страны. В 2023 году спрос на такие путевки вырос на 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      Работу систем ПВО усилили в Центральном федеральном округе России

      ВСУ более 8000 раз обстреляли приграничные российские регионы за 2023 год

      Пьяный водитель сбил российского ребенка на зебре

      Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

      Пациентов больницы в Газе призвали перевезти в Египет

      Си Цзиньпин на форуме АТЭС заявил о готовности КНР быть «партнером и другом» США

      Российский генерал предсказал возможное «обрушение фронта»

      Российский форвард получил шайбой в лицо в матче НХЛ

      Пескова спросили о решении Байдена назвать Си Цзиньпина диктатором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости