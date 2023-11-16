Россиянина выдворили из отеля в Таиланде из-за ошибки бронирования

Россиянина отказались заселить в отель Паттайи из-за ошибки бронирования

Российского туриста отказались заселить в отель в Паттайе из-за ошибки во время онлайн-бронирования. Подробностями делится издание TourDom.

По данным источника, Иван забронировал и оплатил перелет в Таиланд и проживание в отеле через приложение туроператора Level Travel. Россиянин подчеркнул, что гостиница там была указана как находящаяся «на моментальном подтверждении».

Однако по прибытии в отель Ивана оттуда выдворили. «Сотрудники сообщили, что онлайн-брони у них не действуют, и предложили оплатить проживание наличными по актуальным ценам, — рассказал он. — То, что я уже внес оплату за 13 ночей, их не волнует».

В Level Travel объяснили, что возникшая ситуация связана с овербукингом, о котором принимающий партнер предупредил слишком поздно. Компания предложила клиенту альтернативные варианты размещения, но они его не устроили из-за расположения.

Турист был вынужден самостоятельно оплатить одну ночь в отеле, где должен был жить изначально, причем там принимали только наличные. В итоге оператор подобрал для Ивана подходящий отель, а также обещал компенсировать непредвиденные расходы.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на отдых в экзотические страны. В 2023 году спрос на такие путевки вырос на 40 процентов.