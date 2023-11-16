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08:13, 16 ноября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Египте и описала таксистов фразой «самые большие жулики»

Фото: Andrius Kaziliunas / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и рассказала, как местные таксисты обманывают туристов. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор посоветовала путешественникам пользоваться услугами оранжево-синих перевозчиков в Египте только в самых крайних случаях. «Эти таксисты — самые большие жулики, каких мне только доводилось встретить», — такой фразой описала она свои впечатления.

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По словам Коноваловой, одна из схем обмана — назвать не ту цену в конце поездки. Кроме того, водитель может провести пассажирам непрошенный тур и начать рассказывать о местах по ходу маршрута. «Почти наверняка в конце он попросит с вас деньги не только за поездку, но и за экскурсию», — пояснила россиянка.

Блогерша добавила, что ее знакомые также жаловались на таксистов, которые давали сдачу поддельными купюрами. «Если вы начнете спорить, разразится большой скандал. Водитель будет кричать, угрожать полицией и запугивать вас тюрьмой», — предупредила путешественница. В таких ситуациях она рекомендовала читателям сразу обращаться за помощью к своим гидам.

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      Мария Борисова
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