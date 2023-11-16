Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

Минометчики ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

Минометный расчет Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 «Василек» уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что получив координаты целей, «Василек» сначала выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки залпом осколочных мин.

Также расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком. По его словам, в качестве трофеев военнослужащие ВС РФ захватили около десяти единиц вооружения НАТО: стрелковое оружие, гранатометы и гранаты.