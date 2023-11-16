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18:21, 16 ноября 2023Силовые структуры

Российские полицейские открыли огонь из автомата по машине во время погони

В Перми полицейские открыли огонь из автомата во время погони

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Перми сотрудникам полиции пришлось открыть огонь во время погони. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает издание Baza.

По данным источника, ночью наряд ДПС обратил внимание на автомобиль, ехавший по дороге без номеров. Требование силовиков об остановке водитель проигнорировал и поехал быстрее. В ходе погони полицейские открыли огонь из автомата сначала в воздух, а затем и по колесам. Одна из пуль ранила в спину находившегося в машине пассажира. После этого автомобиль съехал на обочину.

За рулем находился 19-летний россиянин, которого задержали, его раненого друга доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Томске полицейские задержали лихача-тракториста.

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      Владимир Седов
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