Российские полицейские открыли огонь из автомата по машине во время погони

В Перми полицейские открыли огонь из автомата во время погони

В Перми сотрудникам полиции пришлось открыть огонь во время погони. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает издание Baza.

По данным источника, ночью наряд ДПС обратил внимание на автомобиль, ехавший по дороге без номеров. Требование силовиков об остановке водитель проигнорировал и поехал быстрее. В ходе погони полицейские открыли огонь из автомата сначала в воздух, а затем и по колесам. Одна из пуль ранила в спину находившегося в машине пассажира. После этого автомобиль съехал на обочину.

За рулем находился 19-летний россиянин, которого задержали, его раненого друга доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Томске полицейские задержали лихача-тракториста.

