Россиянин устроил погоню от полиции на тракторе и протаранил служебную машину

В Томске лихач-тракторист протаранил машину полиции во время погони

В Томске полицейские задержали лихача-тракториста. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, силовики обратили внимание на сельскохозяйственную технику, поскольку ехала без включенных габаритов. На требование полиции остановиться мужчина не отреагировал. Силовики бросились в погоню и попытались остановить нарушителя, но тот протаранил служебную машину.

После задержания выяснилось, что прав у водителя нет и он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

23 октября сообщалось, что на Сахалине угонщик автомобиля Toyota Camry, пытаясь скрыться от полицейской погони со стрельбой, попал в ДТП.