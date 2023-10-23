Уходивший от полицейской погони россиянин попал в ДТП

На Сахалине угонщик машины, уходивший от полицейской погони, попал в ДТП

На Сахалине угонщик автомобиля Toyota Camry, пытаясь скрыться от полицейской погони со стрельбой, попал в ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

22 октября в городе Корсакове была похищена машина, ориентировка на нее была передана экипажам ГИБДД. Ее заметили в Южно-Сахалинске. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот увеличил скорость и стал скрываться. Угонщик совершал опасные маневры, выезжал на встречную полосу, поэтому гаишники после предупреждения открыли по колесам машины огонь из табельного оружия. В итоге Toyota Camry врезалась в «КамАЗ», после чего ее отбросило на служебный автомобиль ГИБДД.

Мужчина, находившийся за рулем угнанной машины, получил множественные травмы и был госпитализирован. Больше никто не пострадал.

Полиция установила личность угонщика. Им оказался 26-летний ранее четырежды судимый местный житель. Он отсидел за кражу, грабеж пьяную езду, а также привлекался к уголовной ответственности за половое сношение с несовершеннолетним, отмечает Telegram-канал SHOT.

Ранее в Белгородской области полиция ранила 18-летнего местного жителя во время погони за его машиной.