Полиция ранила молодого россиянина во время погони за его машиной

В Белгородской области полиция ранила 18-летнего водителя во время погони

В Белгородской области полиция ранила 18-летнего местного жителя во время погони за его машиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ночью 9 октября гаишники заметили «ВАЗ-2107», водитель которого нарушил правила обгона. Полицейские потребовали остановить автомобиль, но молодой человек проигнорировал это и попытался скрыться. Началась погоня.

В какой-то момент водитель даже попробовал наехать на полицейских, которые перекрыли движение с помощью дорожных конусов. Из-за этого инспекторы ДПС выстрелили по колесам машины, однако ранение также получил и молодой водитель. Стражи порядка оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

Выяснилось, что за рулем был ранее привлекавшийся к административной ответственности за управлением автомобилем без прав и невыполнение требований сотрудников полиции об остановке молодой человек. Сейчас в отношении него составили административный протокол по трем статьям, среди которых 12.25 («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке») и 12.15 («Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения») КоАП РФ.

В машине также был 17-летний юноша. В отношении его законных представителей составлен административный материал по статье 5.35 («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ.