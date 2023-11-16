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07:08, 16 ноября 2023Бывший СССР

Российские спецназовцы рассказали об уничтожении позиций ВСУ

РИА Новости: бойцы спецназа ВС РФ уничтожают позиции ВСУ, приближаясь вплотную

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бойцы спецназа Вооруженных сил (ВС) России при Южной группировке войск точечно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), приближаясь к ним вплотную на артемовском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, под спецназовцы находятся под активным артобстрелами со стороны противника. При этом они скрытно передвигаются малыми группами и бьют по украинским военным дронами-камикадзе, а также из 120-миллиметрового миномета. Уточняется, что наносить удары начинают, когда на улице еще не рассвело. В темноте они готовят к работе миномет и снаряды.

Ранее бойцы российского отряда спецназа «Викинг» с помощью дронов-камикадзе разбили пикап ВСУ, который был спрятан в частном секторе на артемовском направлении. Судя по кадрам, вначале пикап был обнаружен расчетом разведывательного беспилотника, а затем по цели ударили два FPV-дрона.

Оружие России
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      Марина Совина
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