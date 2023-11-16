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15:31, 16 ноября 2023Силовые структуры

Российский подросток стал закладчиком в ОПГ и попался

В Коми суд приговорил подростка к колонии за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ухте (Республика Коми) суд приговорил 17-летнего местного жителя к четырем годам воспитательной колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, подросток вступил в организованную преступную группировку (ОПГ), где действовал в качестве «закладчика». В апреле осужденный приехал в Сыктывкар, где забрал крупную закладку. После этого молодой человек вернулся в Ухту и разместил запрещенные вещества в тайнике, а его координаты передал другому члену ОПГ через приложение.

Спустя несколько дней несовершеннолетний снова поехал в Сыктывкар за наркотиками. Сразу после возвращения в Ухту он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли запрещенные вещества.

Ранее стало известно, что в Пятигорске сотрудники правоохранительных органов ведут розыск сотрудников магазина по продаже наркотиков, которые решили подставить 14-летнего школьника за отказ работать закладчиком.

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