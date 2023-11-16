В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Депутат Арефьев: цены на жилье в России выросли из-за дорогого доллара

Рост цен на недвижимость в России связан с значительно подорожавшим долларом, из-за чего компании стали платить намного больше за строительные материалы: цемент, кирпич, сталь и прочее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«ЦБ и отчасти правительство делают вывод о том, что жилье подорожало из-за льготной ипотеки: ей воспользовались многие граждане, это сразу повысило цены на рынке, ведь чем выше спрос, тем выше цены. Но проблема не в этом, льготная ипотека была давно. Всему виной дорогой доллар», — уверен Арефьев.

По словам депутата, российские компании закупают большое количество строительных материалов, торговые отношения при этом ведутся исходя из курса доллара.

«Поэтому подорожало все: кирпич, сталь, цемент. Импорт слишком большой. Кроме того, есть такой эффект, что, когда мы закупаем дорогой цемент зарубежом, местные производители говорят: "А чем мы хуже?". И выводят цены на тот же уровень. Так что необходимо заняться курсом рубля», — подчеркнул политик.

Никаких новых льгот на приобретение недвижимости, как сказал Арефьев, на данный момент не планируется. Более того, он не исключил сокращение уже существующей льготной ипотеки.

Но, если прекратить льготную ипотеку, рынок жилья упадет, разорятся строительные компании, появятся обманутые дольщики, ипотечники. Возможно, будут думать над тем, как ограничить ее так, чтобы не платить дольщикам. Пока сложно сказать, какие именно меры вынашивает правительство Николай Арефьев депутат Госдумы

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90 процентов. Глава ЦБ выразила обеспокоенность складывающейся ситуацией и предупредила, что это сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов.