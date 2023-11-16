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10:42, 16 ноября 2023Экономика

В России стали реже покупать машины с пробегом

«Автостат»: продажи легковых автомобилей с пробегом снизились на 4 %

Фото: Jackson David / Unsplash

В октябре 2023 года россияне стали реже покупать легковые автомобили с пробегом. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает Forbes.

За месяц продажи подержанных машин снизились до 489,1 тысячи машин (минус четыре процента). При этом в годовом выражении объемы реализации выросли на 11,9 процента. С начала года россияне приобрели более 4,8 миллиона легковушек с пробегом (плюс 22,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями).

Лидером сегмента стала Lada — за месяц россияне приобрели 113,7 тысячи автомобилей, выпущенных «АвтоВАЗом». На втором месте оказалась Toyota (55,8 тысячи автомобилей). В пятерку по объемам продаж вошли также корейские Kia и Hyundai (26,5 и 26,1 тысячи машин соответственно) и японский Nissan (25 тысяч автомобилей). Сильнее всего снизились продажи японской Honda (минус 7,7 процента), а слабее всего — американской Chevrolet (минус 1,2 процента).

По данным автомобильного портала «Дром», в октябре подержанные автомобили китайского производства в России подорожали в среднем на 10 процентов. Цены выросли с 2,05 до 2,3 миллиона рублей всего за один месяц по причине увеличения рынка китайских машин с пробегом, заявили эксперты. Всего за 2022 год, на который пришлась волна ухода из страны западных производителей машин, китайские авто взлетели в цене сразу на 62 процента.

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      Вячеслав Агапов
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