Самолет сел при сильном ветре, выпустил клубы дыма и попал на видео

Independent: самолет Air Canada сел при сильном ветре и выпустил клубы дыма

Самолет авиакомпании Air Canada сел при сильном боковом ветре, раскачиваясь из стороны в сторону, и выпустил клубы дыма из-под шасси. Жесткая посадка лайнера попала на видео, которое опубликовало издание Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в международном аэропорту Торонто Пирсон в Онтарио, Канада. На размещенных в сети кадрах Boeing 777 при посадке резко наклоняется вправо, однако все же благополучно приземляется.

Издание отмечает, что пилоту удалось стабилизировать воздушное судно и избежать аварийной ситуации. Известно, что никто из 373 пассажиров на борту не пострадал.

Ранее самолет компании FedEx совершил аварийную посадку без шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту штата Теннеси, США. Непредвиденная ситуация попала на видео, на котором видно, что при приземлении лайнер выпустил сноп искр.