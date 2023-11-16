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16:47, 16 ноября 2023Путешествия

Самолет сел при сильном ветре, выпустил клубы дыма и попал на видео

Independent: самолет Air Canada сел при сильном ветре и выпустил клубы дыма
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет авиакомпании Air Canada сел при сильном боковом ветре, раскачиваясь из стороны в сторону, и выпустил клубы дыма из-под шасси. Жесткая посадка лайнера попала на видео, которое опубликовало издание Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в международном аэропорту Торонто Пирсон в Онтарио, Канада. На размещенных в сети кадрах Boeing 777 при посадке резко наклоняется вправо, однако все же благополучно приземляется.

Издание отмечает, что пилоту удалось стабилизировать воздушное судно и избежать аварийной ситуации. Известно, что никто из 373 пассажиров на борту не пострадал.

Ранее самолет компании FedEx совершил аварийную посадку без шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту штата Теннеси, США. Непредвиденная ситуация попала на видео, на котором видно, что при приземлении лайнер выпустил сноп искр.

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      Марина Черняк
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